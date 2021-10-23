Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Махачкале прошел центральный этап акции "Вода России"

В Махачкале прошел центральный этап акции &quot;Вода России&quot;

Сегодня в Махачкале в рамках федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (Нацпроект "Экология") прошел главный этап Всероссийской экологической акции "Вода России".

Мероприятие по сбору мусора, организованное Минприроды РФ при поддержки республиканских министерств природных ресурсов и молодежи, прошло на берегу Каспийского моря, пишет РИА Дагестан.

Мусор на каспийском побережье Махачкалы собирали студенты, волонтеры и представители общественности.

Популярная актриса, амбассадор акции "Вода России" Юлия Михалкова призвала участников выложить в соцсети фотографии сбора мусора на побережье Каспийского моря. "Давайте всем покажем, как нужно трудиться и любить природу", - сказала она.

1370 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!