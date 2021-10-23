Гуманистические идеи Низами Гянджави перенесли в современность на площадке "Библио-Глобуса"

Сегодня в Москве, в "Библио-Глобусе", прошел круглый стол, посвященный 880-летию азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджави, "Гуманистические идеи культурных традиций России и Азербайджана и вызовы современности", участники которого обсудили не только литературное направление, но и общие аспекты гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана.

Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров, выразив благодарность организаторам - Евразийской международной ассоциации развития EIDA, издательскому дому "Литературная газета", фестивалю молодых поэтов "Мцыри", и "Библио-Глобусу", - заявил, что там состоялась очень интересная дискуссия, возрождающая интерес к Низами у российского читателя. "Были глубоко рассмотрены общие для гуманистических традиций Азербайджана и России мировоззренческие постулаты, принципы, позиции новаторства в области феноменологии духа, которые объединяют нас в совместных ответах вызовам глобализации, вызовам, направленным на разрушение традиционных ценностей, семейных ценностей, основ традиционной этики", - сказал Эльшад Искендеров.

По его словам, "такого рода мероприятия помогают гуманитариям обеих стран налаживать новые контакты: здесь уже были оговорены идеи реализации новых проектов как в России, так и в Азербайджане, способствующих сближению двух культур, творческой интеллигенции, а в конечном счете, сближению народов Азербайджана и России".

Писатель и издатель Георгий Пряхин сказал "Вестнику Кавказа": "Когда сдвинулась плита, на которой стоял Советский Союз, а вслед за ней заколебался весь мир, причем заколебался в опасном направлении, едва ли не единственной спасительной опорой оказалась культура, зерном которой является литература. Сегодня здесь собрались писатели, поэты, ученые, академики, представители разных направлений, разных национальностей и нашли общий язык. Состоялся очень содержательный товарищеский разговор. Думаю, что флюиды такого разговора выйдут далеко за стены "Библио-Глобуса", благодаря и вам, СМИ. Такие встречи имеют огромное гуманистическое значение. Эта та капля, которая способна что-то вырастить на этой земле. Встреча прошла без аллилуйщины, без дежурного пафоса, без лишней политизации, без какого-либо вождизма. Это была живая встреча умных, толковых работающих на литературной ниве людей".

Оценивая творчество Низами, Георгий Пряхин заметил: "Мне нравится изысканность его стиля, миротворческий пафос. Даже в его главном своде поэм об Александре Македонском ("Искендер-наме", - прим. ред.) меньше всего крови, завоеваний, сражений. Там царит любовь, воспевание природы, воспевание добра. Там, кстати, несколько раз с разными оттенками звучит слово ”русские”. Это означает, что Низами уже тогда улавливал волны отсюда, со стороны северного соседа. Замечательные переводы сделали его поэтом мирового масштаба".

Генеральный директор Торгового дома "Библио-Глобус" Борис Есенькин отметил важность российско-азербайджанского диалога на уровне "тех персон, которые пишут, рисуют, рассказывают": "Такого плана встреча дает очень многое. Здесь можно не просто поговорить, здесь идет процесс обмена различного рода информацией. XXI век – век цифровизации, но писатель и книга - это как раз тот фундамент, который важен для каждого из нас, особенно для нашего будущего. Это и школы, и детские сады, и институты. Я считаю, что наше будущее должно сочиняться из нашего настоящего. Сегодняшняя встреча лишний раз показывает, как важно обмениваться культурными ценностями, встречаться, разговаривать, найти эту площадку, на которой мы могли бы собираться, обсуждать, осознавать, что мы едины, как это было в Советском Союзе".

Председатель азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев рассказал, что в российской столице ежегодно проводится фестиваль молодых поэтов, и в этом году он посвящен Низами Гянджеви: "2021 год в Азербайджане объявлен Годом литературы, Годом Низами Гянджеви. Для нас было очень актуально провести в Москве круглый стол, посвященный Низами, а также провести параллели с русской поэзией. И в советское время, и в современной истории Азербайджана очень много людей, которые интересуются литературой, искусством. Они получают информацию из русских переводов. В оригинале мало кто читает зарубежную литературу. Русский язык является мостиком между Западом и Востоком".

"Сегодняшнее мероприятие символичное. Мы будем проводить его каждый год. Сейчас планируем сделать аналогичное мероприятие в Азербайджане: приехать из Москвы с русскими поэтами и там, на месте, уже с азербайджанскими поэтами провести творческий вечер, конкурс. Люди должны знать культуру народов, с которыми общаются, историю этих народов. Если мы будем знать про русскую поэзию, а русские люди будут знать про азербайджанскую поэзию, мы станем еще ближе", - убежден Шамиль Тагиев.