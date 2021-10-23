Главная » Новости
Азербайджан Иран

Нино Бурджанадзе выступила в поддержку Михаила Саакашвили

Нино Бурджанадзе выступила в поддержку Михаила Саакашвили

Один из главных оппонентов экс-президента Михаила Саакашвили, лидер партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе выступила сегодня в его поддержку на акции "За единство и свободу" в Батуми.

"Сейчас не время разборок и не время вспоминать обиды. Сейчас не время делиться на правых и неправых. Сейчас время единства и объединения. Без того, чтобы отложить обиды в сторону и объединиться, нам не выиграть", – пояснила Бурджанадзе свое решение поддержать Саакашвили.

Акция также была посвящена оппозиционным кандидатам, вышедшим во второй тур выборов мэров грузинских городов. В связи с этим Бурджанадзе заявила, что поддержит кандидатов партии Саакашвили "Единое национальное движение".

Напомним, что Саакашвили и Бурджанадзе вместе устроили "революцию роз" в Грузии 18 лет назад. Однако уже в 2008 году Бурджанадзе покинула ЕНД, а десять лет спустя давала показания в суде против Саакашвили по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года.

1345 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!