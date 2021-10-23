МИД России: НАТО живет "холодной войной"

Замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил сегодня в эфире НТВ, что НАТО сейчас живет по старым схемам "холодной войны", когда его основной целью был "ответ на угрозу с Востока".

"НАТО, проделав такой путь эволюции, оказалась в ситуации 1949 года фактически, сегодня она живет по схемам "холодной войны". Главные усилия направлены на то, чтобы парировать так называемую "угрозу с Востока"", - пояснил он.

Напомним, что 6 октября миссия России при НАТО была сокращена с 20 до 10 дипломатов, причем два места были попросту упразднены. В ответ 18 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров объявил о приостановке работы российской миссии при НАТО, а также Военной миссии связи и Информационного бюро НАТО в РФ.