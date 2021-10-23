Али Хаменеи объявил амнистию 3,4 тыс заключенным

Сегодня верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи подписал указ об объявлении амнистии сразу 3,4 тыс граждан, отбывающим уголовное наказание в тюрьмах.

Амнистия приурочена к религиозным праздникам – годовщинам со дня рождения пророка Мухаммеда и шиитского имама Джафара.

Не все 3,4 заключенных были помилованы и выпущены на свободу – части из них были только сокращены сроки, пишет IRNA.

Объявление амнистии является одним из прав верховного лидера согласно Конституции Исламской Республики Иран. Списки рекомендованных к помилованию или сокращению сроков ему предоставляет глава судебной власти.