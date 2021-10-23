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Али Хаменеи объявил амнистию 3,4 тыс заключенным

Али Хаменеи объявил амнистию 3,4 тыс заключенным

Сегодня верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи подписал указ об объявлении амнистии сразу 3,4 тыс граждан, отбывающим уголовное наказание в тюрьмах.

Амнистия приурочена к религиозным праздникам – годовщинам со дня рождения пророка Мухаммеда и шиитского имама Джафара.

Не все 3,4 заключенных были помилованы и выпущены на свободу – части из них были только сокращены сроки, пишет IRNA.

Объявление амнистии является одним из прав верховного лидера согласно Конституции Исламской Республики Иран. Списки рекомендованных к помилованию или сокращению сроков ему предоставляет глава судебной власти.

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Вестник Кавказа

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