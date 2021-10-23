Главы МИД Азербайджана и Ирана провели телефонные переговоры

Как сообщили сегодня в МИД Азербайджана, вечером состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел АР Джейхуном Байрамовым и его иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном.

В процессе обмена мнениями о ситуации в двусторонних отношениях Азербайджана и Ирана министры позитивно оценили ее развитие на этой неделе, включая запрет на незаконный въезд иранских машин в Лачинский коридор и возвращение на родину двоих граждан Ирана.

Байрамов и Абдоллахиян подчеркнули необходимость продолжить работу Совместной межправительственной комиссии, обновленной после инаугурации президента Эбрахима Раиси.

Также министры согласились в том, что любые разногласия Тегеран и Баку должны разрешать путем диалога.