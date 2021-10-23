Григол Вашадзе побывал в камере Михаила Саакашвили

Сегодня в руставской тюрьме №12 экс-президента Грузии Михаила Саакашвили навестил его соратник, бывший глава грузинского МИД Григол Вашадзе. При этом он не раскрыл содержание беседы с заключенным политиком.

"Не важны ни партии, ни членство в партиях, ни тот балаган, который творится в грузинской политике. На первом плане – человечность и дружба. С Михаилом Саакашвили связана огромная и, пожалуй, самая интересная часть моей жизни", - приводит слова Вашадзе Грузия Онлайн.

При этом политик заверил журналистов, что "запомнил послание Саакашвили", но озвучивать его пока не будет.

Михаил Саакашвили в настоящее время отбывает шестилетнее тюремное заключение, в знак протеста он объявил голодовку и сейчас испытывает проблемы со здоровьем.