Глава Минобороны Турции сообщил об улучшении ситуации в Идлибе после встречи Эрдогана с Путиным

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не допустит формирования у своих южных границ зоны, подконтрольной террористическим формированиям.

Он напомнил, что Турции ранее неоднократно говорила об этом, в том числе союзникам по НАТО.

Глава оборонного ведомства также привлек внимание к договоренностям Турции с Россией и США по Сирии. "Турция неукоснительно выполняет все обязательства, истекающие из этих договоренностей. Той же позиции должны придерживаться Москва и Вашингтон", - цитирует его агентство Anadolu.

Кроме того, Акар оценил ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, где в настоящее время действует режим прекращения огня. "Время от времени в Идлибе фиксируются нарушения перемирия, происходят столкновения. Однако в целом все стабильно. После последней встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным ситуация стала более спокойной", - подытожил министр.