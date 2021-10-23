В Москве прошла конференция "Гуманистические идеи культурных традиций России и Азербайджана и вызовы современности"

Сегодня в Москве, в Торговом Доме "БИБЛИО-ГЛОБУС" прошло мероприятие, посвященное 880-летию великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви – конференция "Гуманистические идеи культурных традиций России и Азербайджана и вызовы современности", организованная Евразийской международной ассоциацией развития EIDA и Издательским домом "Литературная газета" при участии Фестиваля молодых поэтов "Мцыри".

Мероприятие было направлено на изучение влияния гуманистических и духовных традиций на современные общественные отношения в России и Азербайджане, обмен опытом по их сохранению и развитию в условиях вызовов постмодернистской эпохи, передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Конференция состояла из двух частей: круглый стол литературоведов и специалистов по общественным и международным отношениям и литературный фестиваль "Слова, идущие от сердца…" с участием поэтов, музыкантов и литераторов.

Круглый стол был организован в рамках спецпроекта "Литературной газеты" "Настоящее прошлое". В мероприятии принимали участие посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльчин Аскеров, председатель правления EIDA Эльшад Искендеров, главный редактор ИД "Литературная газета" Максим Замшев, руководитель проекта "Мцыри", председатель Русского литературного общества Александр Чистяков, президент Торгового Дома "БИБЛИО-ГЛОБУС" Борис Есенькин.