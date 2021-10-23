Российские власти не принимали сепаратистскую марионетку Еревана

Посольство Азербайджана в России сообщило сегодня, что армянский политик Араик Арутюнян, играющий роль руководителя фейкового сепаратистского режима в зоне ответственности российских миротворцев, не встречался с российскими официальными лицами, влияющими на внешнюю политику Москвы.

Таким образом диппредставительство опровергло фейки о встречах Арутюняна в российской столице с "официальными лицами РФ". Азербайджанские дипломаты обратили внимание, что СМИ Армении стали тиражировать дезинформацию о "рабочих визитах" карабахских марионеток Еревана в Москву для встреч с российскими политиками.

"Посольство вновь обращает внимание на то, что указанные лица пересекают границу Российской Федерации с паспортами граждан Республики Армения и, как правило, встречаются с представителями армянской диаспоры, а также их лоббистами", - подчеркнули в посольстве АР в РФ.

"Такие поездки носят исключительно частный характер и не рассматриваются как официальные, какие-либо политические консультации по линии государственных структур и дипломатической службы России с ними не проводятся", - указали дипломаты.

"Зачастую подобные вбросы являются фейковыми, не подкрепляются никакими фактами, носят провокационный характер, имеют своей целью ввести в заблуждение общественное мнение и бросить тень на успешно развивающееся азербайджано-российское сотрудничество", - заключили в диппредставительстве Азербайджана.