Армянские саперы разминируют Алеппо вместо Карабаха и Зангезура

У Армении есть и ресурсы, и специалисты для того, чтобы очистить от мин заминированные армянскими оккупационными силами территории Азербайджана. Год назад захватчики были разгромлены и изгнаны с азербайджанской земли, однако, отступая и убегая обратно в Армению, они оставили за собой сотни тысяч мин, чрезвычайно затруднив возрождение к жизни освобожденных районов.

Более того, у Еревана есть карты минных полей, заложенных оккупантами на земле Азербайджана. Но Ереван не только не хочет отдавать их Баку, но и не намеревается пользоваться ими сам, рассчитывая, что деоккупированные районы как можно дольше будут оставаться небезопасными для их законных жителей.

При этом Армения заявляет, что проявляет добрую волю, участвуя в разминировании других государств. Так, сегодня ГНКО "Центр гуманитарного разминирования и экспертизы" сообщил, что саперы армянской гуманитарной миссии передали властям провинции Алеппо 45 га очищенной от мин территории.

На этой площади они нашли и обезвредили 190 боеприпасов и суббоеприпасов, включая противопехотные и противотанковые мины, остатки артиллерийский снарядом и авиабомб, а также СВУ. По словам вице-губернатора Алеппо Кумейта шейха Аси, армянские саперы "делают очень важное дело, способствующую возвращению людей в родные дома".

Это действительно так, работа саперов – это гарантия безопасности передвижения по землям, пострадавшим от войн. Но почему саперы Армении до сих пор работают в далеких от нее странах, а не в соседнем Азербайджане, где мины были установлены армянскими войсками? Пока Ереван разминирует Сирию, в освобожденных азербайджанских районах на минах продолжают подрываться мирные жители – так когда армянские саперы начнут очищать от мин Карабах и Зангезур?