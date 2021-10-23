Оппозиция вышла на улицы Батуми в поддержку Саакашвили

Сегодня в Батуми стартовала оппозиционная акция "За единство и свободу", организованная в защиту экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего сейчас шестилетнее тюремное заключение.

Также акция призвана поддержать оппозиционных кандидатов во второ туре выборов в губернаторы. "Мы получили уже первые результаты по Батуми, и "Грузинская мечта" находится в оппозиции – после второго тура будет коалиционная мэрия", – приводит Спутник-Грузия слова члена "Единого национального движения" Мирдата Тамагадзе.

Что касается Саакашвили, то в его честь участники акции устроили аплодисменты, держа его портреты в руках. Пока что противоправных инцидентов зафиксировано не было.

Вскоре акция продолжится шествием к тюрьме Рустави, где находит Саакашвили в данный момент. Поскольку между Батуми и Рустави 400 км, активисты будут останавливать в городах по пути и проводить там митинги.