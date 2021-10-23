Россия вывезла из Туркменистана еще 178 человек

Как сообщили сегодня в посольстве России в Туркменистане, накануне из Туркменабата в Москву прилетел еще один вывозной рейс, вернувший на родину 178 россиян.

"22 октября 2021 года из Туркменабата в Москву вылетел организованный посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7. Воспользоваться авиаперелетом смогли 178 пассажиров", - приводит сообщение посольства РИА Новости.

Таким образом, на сегодняшний день было совершено уже 24 вывозных рейса из Туркменистана в Россию. РФ вывозит своих граждан из Туркменистана с марта 2020, после того Ашхабад приостановил воздушное сообщение.

В Туркменистане до сих пор официально не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя и действуют эпидемиологические ограничения.