Казбек Коков ввел QR-карантин в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии для посещения совершеннолетними гражданами мест массового скопления людей вводятся QR-коды, соответствующий указ сегодня подписал глава республики Казбек Коков.

Ограничения начнут действовать со среды 27 октября. С этого дня в Кабардино-Балкарии посетить практически все общественные места можно будет только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

QR-карантин распространяется на кафе и рестораны, театры и кинотеатры, филармонии, музеи, дома культуры, ЗАГСы, бассейны и фитнес-центры, гостиницы, салоны красоты и парикмахерские, СПА-салоны, солярии, сауны и массажные салоны, а также пассажирские канатные дороги.

QR-коды можно предъявить на бумаге или на экране электронного устройства.

Одновременно со среды будет запрещено проведение в ресторанах и кафе свадеб, дней рождения и других праздничных мероприятий. Неработающие граждане старше 59 лет должны соблюдать режим самоизоляции.