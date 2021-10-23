"Талибан"* пообещал Узбекистану заплатить за электричество

Вице-премьер Узбекистана Сардор Умурзаков сообщил сегодня, что запрещенное в России движение "Талибан", взявшее власть в Афганистане, пообещало Ташкенту закрыть все долги за электричество.

"Мы провели обсуждение, были представители временного правительства, которые отвечают за энергетическое направление, были представители компании "Электрические сети Афганистана". Достигнута договоренность о том, что как только ситуация позволит, будет незамедлительно погашен весь тот долг, который существует", - приводит его слова ТАСС.

В ожидании погашения долгов Узбекистан продолжает снабжать Афганистан электричеством "в полном объеме в соответствии с его потребностями", поскольку Ташкент стремится помочь "братскому афганскому народу".