Ушел из жизни старейший российский миллиардер

Как сообщает Forbes, сегодня ушел из жизни 82-летний российский и американский миллиардер Валентин Гапонцев. Смерть бизнесмена подтвердил его сын Денис Гапонцев.

Гапонцев был совладельцем компании IPG Photonics. В прошлом веке он, будучи физиком по образованию, одним из первых занялся предпринимательством в сфере лазерной техники и оптоэлектронных технологий.

Последние годы жизни Валентин Гапонцев болел онкологией, при этом причина его смерти не уточняется.

Перед смертью предпринимателя его состояние достигло $2,8 млрд.