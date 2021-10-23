Ушел из жизни старейший российский миллиардер
Как сообщает Forbes, сегодня ушел из жизни 82-летний российский и американский миллиардер Валентин Гапонцев. Смерть бизнесмена подтвердил его сын Денис Гапонцев.
Гапонцев был совладельцем компании IPG Photonics. В прошлом веке он, будучи физиком по образованию, одним из первых занялся предпринимательством в сфере лазерной техники и оптоэлектронных технологий.
Последние годы жизни Валентин Гапонцев болел онкологией, при этом причина его смерти не уточняется.
Перед смертью предпринимателя его состояние достигло $2,8 млрд.
Вестник Кавказа
в TelegramПодписаться