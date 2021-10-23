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Ушел из жизни старейший российский миллиардер

Ушел из жизни старейший российский миллиардер

Как сообщает Forbes, сегодня ушел из жизни 82-летний российский и американский миллиардер Валентин Гапонцев. Смерть бизнесмена подтвердил его сын Денис Гапонцев.

Гапонцев был совладельцем компании IPG Photonics. В прошлом веке он, будучи физиком по образованию, одним из первых занялся предпринимательством в сфере лазерной техники и оптоэлектронных технологий.  

Последние годы жизни Валентин Гапонцев болел онкологией, при этом причина его смерти не уточняется.

Перед смертью предпринимателя его состояние достигло $2,8 млрд.

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Вестник Кавказа

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