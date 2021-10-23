Турция высылает послов США, Германии, Франции и еще 7 государств

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в городе Эскишехир, сообщил сегодня, что распорядился организовать высылку послов сразу десяти западных государств за то, что они подписались под призывом освободить правозащинтика Османа Кавалу, обвиняемого в причастности к попытке госпереворорта 2016 года.

Речь идет о послах США, Германии и Франции, а также Дании, Канады, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Сразу же после их совместного заявления с призывом освободить Кавалу, все эти дипломаты были вызваны в МИД Турции.

Турецкое внешнеполитическое ведомство обратило их внимание на обязанность любых дипломатов соблюдать Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Теперь же президент Турции принял решение усилить ответ на демарш западных послов.

"Я дал указание нашему министру иностранных дел немедленно принять меры к тому, чтобы эти 10 послов были объявлены персонами нон грата", - заявил Реджеп Тайип Эрдоган.