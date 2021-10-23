Сын Рамзана Кадырова выиграл конкурс чтецов Корана среди дошкольников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня на своей странице ВКонтакте, что его сын Абдуллах стал победителем конкурса чтецов "Аяты из Корана" в дошкольном образовательном учреждении "Дики".

Кадыров приветствовал, что в детских садах Чечни уделяется большое внимание духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Помимо Абдуллаха, в конкурсе участвовали другие сыновья главы Чечни – Хасан и Хусейн.

"Не бывает конкурсов без победителя. А на этом вечере лучшим чтецом был признан наш маленький Абдуллах, второе место у Ясмины Борщиговой и третье место поделили сразу трое воспитанников дошкольного учреждения. Всем участникам за старания были вручены небольшие презенты", - рассказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни поздравил победителей и пожелал остальным не унывать, стараться и верить в лучшее.