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Сын Рамзана Кадырова выиграл конкурс чтецов Корана среди дошкольников

Сын Рамзана Кадырова выиграл конкурс чтецов Корана среди дошкольников

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил сегодня на своей странице ВКонтакте, что его сын Абдуллах стал победителем конкурса чтецов "Аяты из Корана" в дошкольном образовательном учреждении "Дики".

Кадыров приветствовал, что в детских садах Чечни уделяется большое внимание духовно-нравственному воспитанию дошкольников. Помимо Абдуллаха, в конкурсе участвовали другие сыновья главы Чечни – Хасан и Хусейн.

"Не бывает конкурсов без победителя. А на этом вечере лучшим чтецом был признан наш маленький Абдуллах, второе место у Ясмины Борщиговой и третье место поделили сразу трое воспитанников дошкольного учреждения. Всем участникам за старания были вручены небольшие презенты", - рассказал Рамзан Кадыров.

Глава Чечни поздравил победителей и пожелал остальным не унывать, стараться и верить в лучшее.

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Вестник Кавказа

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