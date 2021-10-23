Калягин вновь возглавил Союз театральных деятелей России

На состоявшемся сегодня съезде Союза театральных деятелей России знаменитый актер, народный артист РСФСР Александр Калягин вновь был переизбран председателем СТД на пятилетний срок.

Калягин был единственным кандидатом на этот пост, за него проголосовали 175 участников съезда.

Как пишет Интерфакс, Александр Калягин поблагодарил за доверие. "Я сделаю все, что в моих силах, а может и даже больше, чтобы Союз процветал, чтобы мы были довольны своей работой", - заверил он.

Напомним, что впервые Александр Калягин был избран председателем Союза театральных деятелей в 1996 году.