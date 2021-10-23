Новый губернатор Восточного Азербайджана был атакован во время официальной речи

Как сообщили иранские СМИ, сегодня в Тебризе во время церемонии официального представления нового губернатора провинции Восточный Азербайджан Абедина Хоррама на него было совершено нападение.

Пока Хоррам произносил речь перед общественностью Восточного Азербайджана, неизвестный поднялся на сцену и нанес губернатору пощечину, а затем толкнул его, передает телерадиовещательная корпорация IRIB.

Затем нападавшего вывела со сцены охрана. Хоррам отметил, что не знает его и сказал, что уже простил агрессора.

Инцидент произошел на глазах главы МВД Ирана Ахмада Вахиди.