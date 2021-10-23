Дагестан досрочно побил собственный рекорд по винограду

Как сообщил сегодня первый замглавы Минсельхоза Дагестана Шарип Шарипов, уже сегодня республике удалось побить прошлогодний рекорд по сбору урожая винограда – к 23 октября собрано 219 тыс т.

"Это уже больше прошлогоднего рекорда почти на 10 тыс т: в 2020 году всего было собрано 209 тыс т", - приводит его слова РИА Дагестан.

По прогнозам властей, в этом году урожай винограда в Дагестане превысит 225 тыс т. Все еще не убраны 1,5 тыс га плодоносящих виноградников. Шарипов подчеркнул, что таким образом дает свои результаты работа по восстановлению виноградарства в РД.

Лидером по сбору винограда стал Дербентский район с 82 тыс т, в тройке лидеров также Каякентский район с 31 тыс т и Карабудахкентский район с 16 тыс т. "Отрадно, что дагестанские виноградари сегодня освоили современные технологии. Именно они позволяют адаптировать агроприёмы к меняющимся условиям и получать соответствующий урожай", - указал Шарип Шарипов.

Напомним, что в прошлом году Дагестан впервые стал лидером по сбору винограда, подвинув на второе место Кубань.