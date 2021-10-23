Главная » Новости
Азербайджан Иран

Дагестан досрочно побил собственный рекорд по винограду

Дагестан досрочно побил собственный рекорд по винограду

Как сообщил сегодня первый замглавы Минсельхоза Дагестана Шарип Шарипов, уже сегодня республике удалось побить прошлогодний рекорд по сбору урожая винограда – к 23 октября собрано 219 тыс т.

"Это уже больше прошлогоднего рекорда почти на 10 тыс т: в 2020 году всего было собрано 209 тыс т", - приводит его слова РИА Дагестан.

По прогнозам властей, в этом году урожай винограда в Дагестане превысит 225 тыс т. Все еще не убраны 1,5 тыс га плодоносящих виноградников. Шарипов подчеркнул, что таким образом дает свои результаты работа по восстановлению виноградарства в РД.

Лидером по сбору винограда стал Дербентский район с 82 тыс т, в тройке лидеров также Каякентский район с 31 тыс т и Карабудахкентский район с 16 тыс т. "Отрадно, что дагестанские виноградари сегодня освоили современные технологии. Именно они позволяют адаптировать агроприёмы к меняющимся условиям и получать соответствующий урожай", - указал Шарип Шарипов.

Напомним, что в прошлом году Дагестан впервые стал лидером по сбору винограда, подвинув на второе место Кубань.

1395 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!