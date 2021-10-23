Ереван не занимается подготовкой встречи Ильхама Алиева и Никола Пашиняна

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян сообщил сегодня в Facebook, что появившиеся в СМИ сведения о подготовке встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с армянским премьер-министром Николом Пашиняном не соответствуют действительности.

"Хочу подчеркнуть, что в данный момент никаких встреч премьер-министра Армении и президента Азербайджана не планируется. Есть предложения о разных встречах в разных форматах, которые обсуждаются", - цитирует Унаняна ТАСС.

Дипломат в очередной раз напомнил, что, хотя подготовка ко встрече и не ведется, Никол Пашинян "готов возобновить переговоры на высшем уровне" в формате Минской группы ОБСЕ.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал ни подтверждать, ни опровергать подготовку встречи лидеров Азербайджана и Армении. "В случае, если такая договорённость будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом", - заверил он.

Утром РИА Новости со ссылкой на свой источник объявили, что в Москве в первой декаде ноября может состояться встреча Владимира Путина, Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.