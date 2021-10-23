В ЦИК Узбекистана сообщили о полной готовности к выборам президента

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Узбекистана Зайниддин Низамходжаев заявил, что ЦИК завершил подготовку к проведению президентских выборов.

Он подчеркнул, что для проведения выборов были созданы окружные и избирательные комиссии, а также проведен комплекс необходимых подготовительных мероприятий, которые позволят на высоком организационном уровне провести выборы президента Узбекистана.

По словам Низамходжаева, согласно последним данным, в единый электронный список избирателей внесены 19 859 127 человек, а также приняты все необходимые меры по соблюдению в ходе голосования условий санитарно-эпидемиологической и общественной безопасности.

Председатель ЦИК также отметил, что за выборами наблюдают 1 тыс международных наблюдателей из таких авторитетных международных организаций, как СНГ, ШОС, ОБСЕ и других.

Напомним, выборы президента Узбекистана пройдут в воскресенье, 24 октября.