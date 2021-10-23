Юные азербайджанские таланты выступят с концертом "С Днем Победы" 3 ноября в Баку

В Баку в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 3 ноября пройдет концертная программа Zəfər günün mübarək - "С Днем Победы", об этом рассказали организаторы.

Мероприятие состоится в рамках проекта Gənclərə dəstək ("Поддержка молодежи").

На сцену выйдут лауреаты республиканских и международных конкурсов: вокалисты - Джалал Керимов и Субхан Рустамов; исполнители на гануне - Севда Джабраилова, Фидан Гусейнли, Захра Мамедова, Сулейман Махмудов; скрипачи - Сария Насибова, Сура Руфат и Заррин Алиева, исполнитель на таре - Фатех Искендер; виолончелистка - Джалала Исмаилзаде; исполнительница на кяманче - Севиндж Мирзали; пианисты - Наргиз Кянгярли, Зулейха Абдуллаева и Вюсаля Бабаева, исполнитель на флейте - Кямран Талыбов; ханенде - Хазрат Азизли, Севиль Абдуллаева и Адиля Алиева; исполнитель на кларнете - Асим Рзазаде; чтец - Алиулла Велиев.

Помимо творений известных композиторов, на вечере будет исполнение произведение молодого автора, участницы проекта "Поддержка молодежи" Вафы Багирзаде.

Кроме того, в программу входит выступление хора Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории (художественный руководитель - Валида Джалилова, концертмейстер - Айнур Абдуллаева).