Житель Экибастуза "заминировал" парк

В Экибастузе местный житель ответит по уголовной статье за ложное сообщение о заложенной бомбе. Об этом сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Инцидент случился 19 октября. Примерно в 20:35 по местному времени неизвестный мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в одном из городских парков заложено взрывное устройство. Прибывшие на место саперы и кинологи тщательно осмотрели территорию, однако взрывчатку не обнаружили.

Было установлено, что ложное сообщение сделал 66-летний местный житель, который на момент звонка находился в состоянии алкогольного опьянения.

По этому факту проводится досудебное расследование.