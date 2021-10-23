Владельца казино осудят за взятку полицейскому в Ставрополе

В Ставрополе передано в суд дело в отношении владельца казино, подозреваемого в попытке подкупа. Об этом пишут СМИ.

Подозреваемый открыл подпольное казино и пытался дать взятку правоохранителю в обмен на покровительство, чтобы избежать наказания за незаконную деятельность.

В частности, хозяин заведения предложил стражу порядка 400 тыс рублей, однако тот отказался, задержал преступника и отправил в отделение.

Было открыто уголовное по статье "Дача взятки", оно передано в краевой суд, пишет "Сайт Ставрополя 1777".