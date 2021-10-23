Шойгу: НАТО стягивает силы к российским границам

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что НАТО последовательно стягивает силы к российским границам.

"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны Германии обязана хорошо знать", - сказал Шойгу в ответ на заявление главы Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Он подчеркнул, что безопасность в Европе может быть только общей, без ущемления интересов России. "Но к равноправному диалогу по этому вопросу сегодня не готова именно НАТО", - цитирует главу оборонного ведомства ТАСС.