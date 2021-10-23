Гарибашвили рассказал, сколько будет сидеть Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что у находящегося в тюрьме бывшего президента страны Михаила Саакашвили никогда не будет привилегий.

"Кто ему мешает есть? Почему он голодает? Я хочу сказать всем, что осужденный Саакашвили никогда не будет привилегированным", - цитирует его "Sputnik Грузия".

Глава правительства подчеркнул, что в грузинских тюрьмах содержатся несколько тысяч заключенных, и о них тоже нужно заботиться. "Осужденный Саакашвили ничем не отличается, за исключением того, что он совершил гораздо более серьезные преступления перед нашей страной, нашего народа и нашего будущего, чем другие заключенные", - поведал Гарибашвили.

По его словам, Саакашвили будет сидеть в тюрьме минимум шесть лет.

Ранее сегодня сообщалось, что Михаилу Саакашвили сделали переливание в тюрьме из-за плохого самочувствия на фоне голодовки. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.