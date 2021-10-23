Меркель рассказала, когда поняла о серьезных разногласиях с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, когда поняла, что у нее серьезные разногласия с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, это произошло во время выступления российского лидера в Бундестаге в 2011 году.

"Мне было всегда ясно, еще тогда, когда он в 2001 году говорил в Бундестаге, что есть значительные разногласия. Для российского президента распад Советского Союза является печальным событием, мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства", - поведала канцлер в интервью газете Suddeutsche Zeitung.

Она также отметила, что при вступлении в должность и представить себе не могла, что глава российского государства присоединит Крым, а на Востоке Украины будут происходить такие военные столкновения, передает ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что Ангела Меркель уходит из политики после 16 лет на посту канцлера Германии. В ближайший вторник, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручит Меркель и членам ее кабинета министров грамоты об окончании их полномочий. Новое правительство ФРГ будет сформировано в начале декабря.