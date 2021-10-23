США уничтожили одного из главарей "Аль-Каиды" в Сирии

США ликвидировали на северо-западе Сирии одного из главарей террористической группировки "Аль-Каида" (запрещена в России) Абдульхамида аль-Матара. Об этом сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM).

Террорист был уничтожен в результате авиаудара, совершенного беспилотником MQ-9 в районе Сулук в сирийском Таль-Абъяде, передает агентство Anadolu.

В CENTCOM также обратили внимание на то, что "Аль-Каида" по-прежнему представляет угрозу для США и из союзников.