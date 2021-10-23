В "Грузинской мечте" сообщили о невозможности каких-либо привелегий для Саакашвили

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что ни у одного заключенного не должно быть особых привилегий. Таким образом он прокомментировал заявления адвокатов бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, что в случае необходимости госпитализации они потребуют перевести экс-главу государства в частную клинику.

По словам Кобахидзе, разговоры о каких-то привилегиях для Михаила Саакашвили, совершившего особо тяжелые преступления как перед страной, так и отдельными гражданами, безосновательны.

"Подход к Михаилу Саакашвили должен быть точно таким же, как был бы к любому заключенному. Права человека в Грузии защищены, в рамках этого стандарта будет соответствующее отношение. Разумеется, ни один заключенный не должен пользоваться особыми привилегиями, тем более Михаил Саакашвили", - цитирует председателя правящей партии "Грузия Online".

Ранее сегодня сообщалось, что Михаилу Саакашвили сделали переливание в тюрьме из-за плохого самочувствия на фоне голодовки. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.