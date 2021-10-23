Северная Осетия вводит систему QR-кодов

С 26 октября в Северной Осетии введут систему QR-кодов. Об этом рассказали в пресс-служба главы и правительства региона.

"В Северной Осетии введены дополнительные антиковидные ограничения. Соответствующий указ подписал глава РСО – Алания Сергей Меняйло", - говорится в сообщении.

QR-коды будут необходимы для посещения ряда общественных мест.

На время нерабочих дней, объявленных в республике с 26 октября по 7 ноября, полностью будет приостановлена деятельность банкетных залов и залов торжеств. Кафе, ресторанам и другим заведениям общепита предписано установить столы на расстоянии 1,5 метра, залы разрешается заполнять лишь на 50%.

Кроме того, с 26 октября совершеннолетние граждане смогут посещать заведения общественного питания, бассейны, фитнес-центры, спортивные клубы, спортивные залы, театры, кинотеатры и концертные залы только по предъявлению QR-кода, справки об отрицательном ПЦР-тесте или медицинского документа о перенесенном заболевании. Соответствующие нововведения коснутся и гостей республики при заселении в гостиницы.

Работодателям рекомендуется перевести на удаленный режим работы минимум 30% сотрудников, а также сотрудников старше 65 лет, лиц с хроническими заболеваниями.

В сообщении также подчеркивается, что учреждения здравоохранения Северной Осетии в обозначенный период будут работать в обычном режиме.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Северной Осетии выявлены 24 753 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 22 386 жителей республики, умерли - 681.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру превышает 243 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. В России коронавирус диагностировали у 8 205 983 человек.