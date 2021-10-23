В Кремле прокомментировали информацию о саммите Россия-Армения-Азербайджан
Кремль своевременно сообщит о проведении саммита Россия - Армения - Азербайджан, если будет достигнута соответствующая договоренность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В случае, если такая договорённость будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом", - цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее источник сообщил, что в первой декаде ноября в Москве может пройти встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Вестник Кавказа
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