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В Кремле прокомментировали информацию о саммите Россия-Армения-Азербайджан

В Кремле прокомментировали информацию о саммите Россия-Армения-Азербайджан

Кремль своевременно сообщит о проведении саммита Россия - Армения - Азербайджан, если будет достигнута соответствующая договоренность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В случае, если такая договорённость будет достигнута, мы своевременно сообщим об этом", - цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее источник сообщил, что в первой декаде ноября в Москве может пройти встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. 

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