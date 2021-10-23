Макгрегор сообщил об увеличении своей силы на 50%

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, какие плюсы в том, что какое-то время он не мог много двигаться из-за перелома ноги, полученного в бою с Дастином Порье.

"У всего есть свои плюсы и минусы. Я не мог двигаться последние три месяца, поэтому принес тяжелые веса и работал с ними - постоянно. Играйте теми картами, что вам выдали", - написал ирландец на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Конора, его сила увеличилась более чем на 50%.

Напомним, свой последний на данный момент бой Конор Макгрегор провел в ночь с 10 на 11 июля 2021 года на турнире UFC 264. Соперником ирландца был временный чемпион в легкой весовой категории Дастин Порье. Победу в поединке в первом же раунде одержал Порье.