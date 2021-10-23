В России обновлен рекорд по количеству заболевших и умерших от COVID-19

В России за минувшие сутки было выявлено 37 678 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Это новый максимум с начала пандемии. Кроме того, в РФ обновлен рекорд по числу летальных исходов из-за коронавируса. За минувшие сутки инфекция унесла жизни 1075 человек.

Общее число заражения COVID-19 в России составляет 8 205 983. Справились с болезнью 7 143 137 жителей страны, умерли – 229 528 человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 26 077 человек.

Большинство новых случаев заражения зафиксировано в Москве – 7803, Санкт-Петербурге – 3360, Московской области – 2783, Самарской области – 997, Нижегородской области – 761, Воронежской области – 729, Республике Башкортостан – 667, Крыму – 638, Пермском крае – 634, Самарской области – 626. Отмечается, что у 3250 (8,67%) болезнь протекает без клинических проявлений.

На Северном Кавказе лидером по приросту инфицированных COVID-19 за сутки является Ставропольский край. За последние 24 часа в регионе зарегистрирован 401 новый случай заражения. В Дагестане выявили 147 случаев, в Кабардино-Балкарии – 119, в Чечне – 102, в Северной Осетии – 90, в Ингушетии – 73, Карачаево-Черкесии – 71,

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 243 млн, из них более 4,9 млн человек скончались.