Главный эпидемиолог Грузии рассказал, сколько непривитых среди погибших от COVID-19

Руководитель Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе заявил, что примерно 99% граждан, умерших от коронавируса COVID-19, не были привиты.

"Это борьба не на жизнь, а на смерть с невидимым врагом. Вакцинация – главное оружие, которое приведет нас к победе. Почти 99% умерших от коронавируса были невакцинированы", - цитирует его "Грузия Online".

По словам Гамкрелидзе, чтобы расширить доступ к вакцинам, был запущен марафон вакцинации, охватывающий самые уязвимые слои населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру превышает 243 млн, из них более 4,9 млн человек скончались. По данным правительственного сайта Stopcov.ge, с начала пандемии в Грузии зарегистрированы 688 804 случая заражения коронавирусом. Справились с болезнью 626 478 человек, умерли - 9699.