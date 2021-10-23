Главная » Новости
Азербайджан Иран

Лжесотрудник ФСИН обирал родственников заключенных в Ингушетии

Лжесотрудник ФСИН обирал родственников заключенных в Ингушетии

Житель Малгобека подозревается в мошенничестве: следствие установило, что он брал деньги с родственников арестованных, притворяясь сотрудником ФСИН, рассказали в пресс-службе ОФСИН РФ по Ингушетии.

Мужчина был задержан сотрудниками группы собственной безопасности ОФСИН совместно с управлением угрозыска. "Он подозревается в том, что, представляясь сотрудником уголовно-исполнительной системы, путем обмана получал с родственников содержащихся в СИЗО деньги якобы за создание благоприятных условий", - цитирует представителя пресс-службы "Интерфакс".

В действительности же обманщик был безработным.

Открыто уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

1305 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!