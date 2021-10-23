Лжесотрудник ФСИН обирал родственников заключенных в Ингушетии

Житель Малгобека подозревается в мошенничестве: следствие установило, что он брал деньги с родственников арестованных, притворяясь сотрудником ФСИН, рассказали в пресс-службе ОФСИН РФ по Ингушетии.

Мужчина был задержан сотрудниками группы собственной безопасности ОФСИН совместно с управлением угрозыска. "Он подозревается в том, что, представляясь сотрудником уголовно-исполнительной системы, путем обмана получал с родственников содержащихся в СИЗО деньги якобы за создание благоприятных условий", - цитирует представителя пресс-службы "Интерфакс".

В действительности же обманщик был безработным.

Открыто уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).