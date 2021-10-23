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Саакашвили потребовалось переливание крови

Саакашвили потребовалось переливание крови

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили сделали переливание в тюрьме из-за плохого самочувствия на фоне голодовки. Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе.

"У него один параметр очень плохой, и мы сделали ему переливание. Переливание прошло хорошо. Нам помогли тюремные врачи и бригада реанимобиля. Пока все хорошо", - цитирует медика "Sputnik Грузия".

Он подчеркнул, что данная процедура прошла в полевых условиях, поскольку медицинский кабинет в тюрьме не предназначен для таких процедур. "Саакашвили нуждается в лечении в клинике вне тюрьмы", - пояснил Кипшидзе.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.

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Вестник Кавказа

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