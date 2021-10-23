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Киргизия приобретет БПЛА у России и Турции

Киргизия приобретет БПЛА у России и Турции

Президент Киргизии Садыр Жапаров заявил сегодня на пресс-конференции в Бишкеке, что республика закупит ударные Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) у России и Турции.

Глава государства отметил, что Киргизия с помощью России в настоящее время также занимается ремонтом своих реактивных самолетов. "На это выделяются деньги, это не бесплатно", - уточнил Жапаров.

Напомним, ранее на этой неделе председатель Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что республика планирует приобрести российские БПЛА "Орлан-10" и турецкие "Байрактар".

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