Меркель рассказала, как посылала политические сигналы с помощью одежды

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью газете Suddeutsche Zeitung, что иногда связывала с цветом своей одежды определенные политические сигналы.

Она также отметила, что не планирует отдавать свою одежду в музеи. "Ее отвозят в места сбора поддержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей", - цитирует канцлера ТАСС.

Комментируя свой уход с поста главы правительства, Меркель обратила внимание на то, что теперь для нее начинается новое время.

Напомним, ранее стало известно, что Ангела Меркель уходит из политики после 16 лет на посту канцлера Германии. В ближайший вторник, 26 октября, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер вручит Меркель и членам ее кабинета министров грамоты об окончании их полномочий. Новое правительство ФРГ будет сформировано в начале декабря.