С 17 по 23 октября состоялось первое совместное патрулирование боевых кораблей ВМФ России и ВМС Китая в Тихом океане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе патрулирование группа кораблей прошла через Сангарский пролив. Российские и китайские моряки отработали совместное тактическое маневрирование, провели ряд тренировок. В общей сложности за время практических действий судна преодолели свыше 1,7 тыс морских миль.

В Минобороны также уточнили, что задачами патрулирования являлись демонстрация государственных флагов РФ и КНР, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также охрана объектов морской экономической деятельности двух стран.

В сообщении отмечается, что в сoстaвe совместного отряда из 10 кораблей Россию представляли корабль измерительного комплекса "Мaршaл Крылов", большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев", а также корветы проекта 20380 "Герой Российской Федерации Aлдaр Цыденжапов" и "Грoмкий". Китай был представлен эсминцами "Кунь Мин" и "Нaнь Чaн", кoрвeтaми "Бинь Чжоу" и "Лю Чжоу", a тaкжe кoрaблeм кoмплeкснoгo снабжения "Дунь Пин Ху".