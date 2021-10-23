Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре
В субботу, 23 октября, в Москве ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
Согласно прогнозу синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 7-9 градусов, в Подмосковье – до плюс 5-10.
В "Фобос" отметили, будет дуть юго-западный ветер. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 15 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.
Вестник Кавказа
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