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Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре

Москвичей предупредили о дождях и порывистом ветре

В субботу, 23 октября, в Москве ожидаются кратковременные дожди и порывистый ветер. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

Согласно прогнозу синоптиков, воздух в столице прогреется до плюс 7-9 градусов, в Подмосковье – до плюс 5-10.

В "Фобос" отметили, будет дуть юго-западный ветер. Его скорость будет составлять 5-10 метров в секунду, в отдельных районах с порывами до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

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Вестник Кавказа

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