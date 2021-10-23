Главная » Новости
Азербайджан Иран

В Турции сообщили о старте процедуры закупки F-16 у США

В Турции сообщили о старте процедуры закупки F-16 у США

Турция начала процедуру закупки у США истребителей F-16. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что усиление Турции также означает усиление НАТО, передает агентство Anadolu.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Турция для модернизации своих ВВС намерена закупить 40 американских истребителей F-16  общей стоимостью в $1 млрд..

1535 просмотров








Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!