В Турции сообщили о старте процедуры закупки F-16 у США

Турция начала процедуру закупки у США истребителей F-16. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"Начались технические работы по приобретению F-16, мы следим за этим процессом", - сказал глава ведомства.

Он подчеркнул, что усиление Турции также означает усиление НАТО, передает агентство Anadolu.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Турция для модернизации своих ВВС намерена закупить 40 американских истребителей F-16 общей стоимостью в $1 млрд..