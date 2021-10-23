44 дня Отечественной войны Азербайджана: день двадцать седьмой, 23 октября 2020 года

Год назад, 27 сентября 2020 года начались последние боевые действия Карабахской войны, получившие название Отечественной войны Азербайджана. В тот день оккупационные силы Армении обстреляли по всему фронту и всей границе двух стран позиции азербайджанской армии и мирные населенные пункты, в Баку было принято решение начать широкомасштабную контрнаступательную операцию против захватчиков для обеспечения безопасности граждан. "Вестник Кавказа" предлагает читателям проследить ход 44 дней Отечественной войны Азербайджана так, как он освещался год назад.

Ночью двадцать седьмого дня войны, 23 октября, бои продолжались всю ночь. К этому времени Ереван почти полностью утратил контроль над оккупационными силами. Были опубликованы видеоматериалы о разгроме позиций захватчиков.

На освобожденных территориях начались работы по развертыванию национальной сети мобильной связи. Был опровергнут фейк об ударах освободительной азербайджанской армии по гражданским объектам на захваченных землях. ВС АР начали не только сбивать, но и брать под контроль армянские беспилотники.

К двадцать седьмому дню войны от обстрелов ВС Армении погибли 63 мирных жителя Азербайджана. В Канаде прошла акция с требованием ввести санкции против Армении за военные преступления. Оккупационные войска признали гибель 927 солдат и офицеров.

Глава МИД АР в интервью The Washington Times подчеркнул, что Азербайджан стремится к миру с Арменией. Один из взятых в плен оккупантов призвал армянских граждан не пускать их детей на фронт, другой военнопленный засвидетельствовал участие иностранных наемников в боях на стороне Армении.

В МИД РФ обратили внимание Еревана на недопустимость использования боевиков и подчеркнули, что механизмы ОДКБ для защиты оккупационной политики Армении не могут быть задействованы. Вновь были представлены кадры ликвидации боевой техники и живой силы оккупантов.

После 16:00 было объявлено об освобождении 13 сел в Ходжавендском, Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах. Таким образом, освободительная азербайджанская армия вошла в Губадлинский район. Были опубликованы видеодокументы о катастрофическом состоянии села Минбашылы Джебраильского района.

Вечером Тегеран признал полное освобождение от армянской оккупации ирано-азербайджанской границы. Был опровергнут фейк об ударах иранской армии по азербайджанским позициям. Иранские военные подтвердили, что безопасности приграничных территорий ничто не угрожает.

Состоялась встреча главы МИД Армении с госсекретарем США. Затем с главой Госдепартамента встретился глава МИД Азербайджана. В США обратили внимание на участившиеся шутки армянской диаспоры о том, что Калифорния - это армянский штат.

Таким образом, в двадцать седьмой день войны освободительная азербайджанская армия вошла в Губадлинский район, продолжая освобождать на своем пути десятки сел. В оккупационных армянских силах к этому времени был де-факто утрачен контроль над солдатами, все чаще резервисты стали отказываться от отправки на фронт.