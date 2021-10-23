Эгейское море потрясло землетрясение

В Эгейском море у берегов района Дидим турецкой провинции Айдын случилось землетрясение магнитудой 4. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD),

Подземные толчки были зафиксированы в 13:11 по местному времени (совпадает с московским) на глубине 7,04 км.

Эпицентр землетрясения располагался в Эгейском море в 265,93 км от района Дидим, передает агентство Anadolu.