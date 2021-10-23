Блинкен и Гутерриш обсудили Афганистан и Эфиопию

В четверг, 21 октября, состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена и генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы Госдепа США Неда Прайса.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы, "имеющие глобальное значение, включая Афганистан". Они также поговорили об усугублении конфликта на севере Эфиопии, в том числе об эскалации насилия и влиянии этого на гуманитарные операции.

Кроме того, Блинкен и Гутерриш коснулись возможностей активизации международного сотрудничества с целью прекращения боевых действий, содействия консультациям по прекращению огня и предоставления жизнeннo важнoй помощи, передает ТАСС.