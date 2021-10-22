СМИ: более половины учителей провалили тесты на компетентность в Грузии

Тесты на компетентность и профессиональные навыки не сдали более половины учителей в Грузии, передает телеканал "Палитраньюс".

На тест по предметной компетентности зарегистрировались 7 327 практикующих учителей, лишь 5 340 пришли на него, не одолели минимальный порог 2 886 педагогов.

Проверить профессиональные навыки собирались 5 912 практикующих педагогов, добрались до экзамена 4 137 человек, не сдали его - 2 365.