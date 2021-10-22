Новая дорога между трассами Р-215 и Р-217 пойдет в обход Грозного

В скором времени в Чечне будет построена новая трасса, которая соединит две федеральные трассы Р-215 и Р-217 в объезд Грозного – вопрос ее строительства обсуждался на встрече главы Чечни Рамзана Кадырова с руководителем Федерального дорожного агентства (ФДА) Романом Новиковым, - сообщает сайт главы и правительства Чечни.

"Интенсивность транспортного потока в Грозном уже в 15−17 раз превышает стандарты. Если дорога будет построена в обход города Грозного, она существенно разгрузит город", - отметил на встрече вице-премьер, министр автомобильных дорог региона Абубакар Тумхаджиев, передает "Это Кавказ".

Напомним, в Чечне уже строится дорога в объезд Гудермеса, ввести в эксплуатацию которую планируется в конце 2023 года, что позволит разгрузить федеральную трассу Р-217 "Кавказ".