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Лира упала до рекордного минимума

Лира упала до рекордного минимума

Центральный банк Турции шокировал финансовые рынки более сильным, чем ожидалось, снижением ставок на фоне опасений по поводу резкого падения турецкой лиры и его негативного воздействия на экономику. Al Monitor, отмечает, что Центральный банк Турции снизил свою учетную ставку на ошеломляющие 200 базисных пунктов в четверг, обеспечив и без того страдающей турецкой лире новый исторический минимум и угрожая более глубокими экономическими потрясениями в стране.

Комитет по денежно-кредитной политике банка снизил ключевую ставку недельного РЕПО с 18% до 16%, прислушиваясь к мнению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, требовавшего снижение процентных ставок, несмотря на годовую инфляцию, составляющую 20%. Очередное снижение произошло после сентябрьского на 100 базисных пунктов и увольнения высокопоставленных руководителей центрального банка на прошлой неделе, что в свою очередь привело к падению лиры.

Валюта, которая потеряла около 20% своей стоимости в текущем году, упала на 2,9% до рекордного минимума в 9,48 по отношению к доллару в четверг во второй половине дня после того, как банк объявил о снижении.

Многие теперь задаются вопросом, неужели Анкара смирилась с дальнейшим обесцениванием своей валюты, несмотря на тяжелые последствия для экономики. Казалось бы, Анкаре следует сдерживать рост цен на иностранную валюту, поскольку он подпитывает инфляцию издержек и увеличивает стоимость продления внешнего долга и других государственных обязательств, деноминированных в твердой валюте.

Принимая во внимание среднесрочную экономическую программу правительства, ряд наблюдателей пришли к выводу, что Анкара сознательно позволяет лире дешеветь. Другие, однако, считают, что у властей простое нет средств для защиты валюты. По их словам, поскольку Эрдоган стремится снизить процентные ставки для стимулирования роста, а иностранные резервы центрального банка истощены, у Анкары нет другого выбора, кроме как смириться с падением лиры, предупреждая о продолжающемся росте инфляции и более глубоких экономических проблемах.

Эрдоган утверждает, что высокие процентные ставки вызывают высокую инфляцию, бросая вызов общепринятым экономическим представлениям и подпитывая недоверие к экономическому руководству Анкары.

13 октября президент провел неожиданную встречу с председателем Центрального банка Турции Сахапом Кавчиоглу, после чего уволил трех членов комитета по денежно-кредитной политике банка. Один из них присутствовал на всех заседаниях комитета в этом году, кроме сентябрьского, на котором было принято решение о снижении ставки. Двое других были заместителями главы и, по сообщениям, выступали против снижения ставок.

Именно Кавчиоглу потребовал увольнения коллег, что положило конец слухам о том, что смещен с должности может быть и сам глава ЦБ. Увольнения уже побудили многих наблюдателей за рынком пересмотреть свои прогнозы относительно нового снижения ставки с 50 базисных пунктов до 100 базисных пунктов: тем не менее они были шокированы решением снизить ставку вдвое больше, чем ожидалось.

После увольнения трех менеджеров Центрального банка 14 октября лира упала на 1,1% до 9,19 по отношению к доллару. Свободное падение продолжалось в последующие дни, когда курс валюты упал до более чем 9,3 лиры за доллар. Ожидание нового снижения ставок, несмотря на мрачные перспективы инфляции, уже привело к увеличению премии за риск в Турции, угрожая спровоцировать бегство иностранных инвесторов и новую волну долларизации, поскольку граждане страны пытаются сохранить стоимость своих сбережений.

Данные Центрального банка показывают, что иностранные инвесторы вывели с турецкой фондовой биржи более $600 млн за четыре недели до 8 октября. Ожидается, что отток иностранных денег усилится до конца месяца.

Учитывая все сопутствующие неблагоприятные события, почему Анкара отказывается от поддержки лиры? Те, кто считает бездействие преднамеренным, утверждают, что стоимость лиры остается в пределах прогнозов среднесрочной экономической программы правительства. Программа не содержит явного прогноза стоимости лиры, но предполагаемый валовой внутренний продукт указывается как в лирах, так и в долларах, и средний обменный курс, прогнозируемый правительством на 2021 год, составляет 8,3 лиры за доллар. За первые девять с половиной месяцев года средний курс составляет 8,15 лиры за доллар, и это является основанием для аргументов в пользу того, что Анкара смирилась с дальнейшим снижением курса лиры в этом году. Даже если суточные темпы снижения курса, наблюдавшиеся в октябре, сохранятся к концу года, цена доллара достигнет 10,91 лиры, а среднегодовая - 8,6 лиры, что не такое уж и серьезное отклонение от программы.

Тем не менее остаются опасения, что у Анкары нет средств, чтобы отреагировать на спад, выходящий за рамки ее прогнозов, не говоря уже о вреде, который существующие валютные цены наносят экономике. Путь повышения процентных ставок для защиты лиры заблокирован Эрдоганом, а валютные резервы центрального банка слишком малы, чтобы допускать валютные интервенции на рынке.

Аргументы в пользу того, что Анкара сознательно позволяет лире обесцениваться, основываются на том, что более дешевая валюта хороша для экспорта. Дешевая лира, как утверждается, поможет увеличить поступления в твердой валюте как от экспорта, так и от туризма, ограничит импорт и, таким образом, сузит дефицит текущего счета страны, что в конечном итоге приведет к снижению курсов иностранной валюты и сдерживанию инфляции. Однако такое предположение игнорирует зависимость турецких экспортеров от импортируемых ресурсов. Даже ведущие экспортеры, такие как текстильная и пищевая промышленность, в некоторой степени зависят от импортных материалов, которые дорожают по мере того, как дешевеет лира.

Дефицит внешней торговли Турции за первые восемь месяцев года составил почти $30 млрд, при этом на экспорт пришлось около $140 млрд, а на импорт - около $170 млрд. Более того, мировые цены на энергоносители растут, что увеличивает затраты на электроэнергию для Турции, которая сильно зависит от импорта нефти и газа. Аналогичный рост цен на промышленные товары увеличил расходы страны на импорт, в то время как ее экспорт снизился. Так, в августе, по официальным данным, удельные цены на экспортируемые товары были на 13% ниже, чем на импортные.

В конечном счете, обычного гражданина интересуют именно растущие цены. Государственные служащие, работники частного сектора и пенсионеры, составляющие основу населения, постоянно теряют покупательную способность, а повышение заработной платы отстает от темпов инфляции. Правительство своими действиями не смогло защитить лиру и обуздать скачок цен на иностранную валюту, что стало основным фактором инфляции.

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Вестник Кавказа

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