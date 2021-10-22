Лира упала до рекордного минимума

Центральный банк Турции шокировал финансовые рынки более сильным, чем ожидалось, снижением ставок на фоне опасений по поводу резкого падения турецкой лиры и его негативного воздействия на экономику. Al Monitor, отмечает, что Центральный банк Турции снизил свою учетную ставку на ошеломляющие 200 базисных пунктов в четверг, обеспечив и без того страдающей турецкой лире новый исторический минимум и угрожая более глубокими экономическими потрясениями в стране.

Комитет по денежно-кредитной политике банка снизил ключевую ставку недельного РЕПО с 18% до 16%, прислушиваясь к мнению президента Реджепа Тайипа Эрдогана, требовавшего снижение процентных ставок, несмотря на годовую инфляцию, составляющую 20%. Очередное снижение произошло после сентябрьского на 100 базисных пунктов и увольнения высокопоставленных руководителей центрального банка на прошлой неделе, что в свою очередь привело к падению лиры.

Валюта, которая потеряла около 20% своей стоимости в текущем году, упала на 2,9% до рекордного минимума в 9,48 по отношению к доллару в четверг во второй половине дня после того, как банк объявил о снижении.

Многие теперь задаются вопросом, неужели Анкара смирилась с дальнейшим обесцениванием своей валюты, несмотря на тяжелые последствия для экономики. Казалось бы, Анкаре следует сдерживать рост цен на иностранную валюту, поскольку он подпитывает инфляцию издержек и увеличивает стоимость продления внешнего долга и других государственных обязательств, деноминированных в твердой валюте.

Принимая во внимание среднесрочную экономическую программу правительства, ряд наблюдателей пришли к выводу, что Анкара сознательно позволяет лире дешеветь. Другие, однако, считают, что у властей простое нет средств для защиты валюты. По их словам, поскольку Эрдоган стремится снизить процентные ставки для стимулирования роста, а иностранные резервы центрального банка истощены, у Анкары нет другого выбора, кроме как смириться с падением лиры, предупреждая о продолжающемся росте инфляции и более глубоких экономических проблемах.

Эрдоган утверждает, что высокие процентные ставки вызывают высокую инфляцию, бросая вызов общепринятым экономическим представлениям и подпитывая недоверие к экономическому руководству Анкары.

13 октября президент провел неожиданную встречу с председателем Центрального банка Турции Сахапом Кавчиоглу, после чего уволил трех членов комитета по денежно-кредитной политике банка. Один из них присутствовал на всех заседаниях комитета в этом году, кроме сентябрьского, на котором было принято решение о снижении ставки. Двое других были заместителями главы и, по сообщениям, выступали против снижения ставок.

Именно Кавчиоглу потребовал увольнения коллег, что положило конец слухам о том, что смещен с должности может быть и сам глава ЦБ. Увольнения уже побудили многих наблюдателей за рынком пересмотреть свои прогнозы относительно нового снижения ставки с 50 базисных пунктов до 100 базисных пунктов: тем не менее они были шокированы решением снизить ставку вдвое больше, чем ожидалось.

После увольнения трех менеджеров Центрального банка 14 октября лира упала на 1,1% до 9,19 по отношению к доллару. Свободное падение продолжалось в последующие дни, когда курс валюты упал до более чем 9,3 лиры за доллар. Ожидание нового снижения ставок, несмотря на мрачные перспективы инфляции, уже привело к увеличению премии за риск в Турции, угрожая спровоцировать бегство иностранных инвесторов и новую волну долларизации, поскольку граждане страны пытаются сохранить стоимость своих сбережений.

Данные Центрального банка показывают, что иностранные инвесторы вывели с турецкой фондовой биржи более $600 млн за четыре недели до 8 октября. Ожидается, что отток иностранных денег усилится до конца месяца.

Учитывая все сопутствующие неблагоприятные события, почему Анкара отказывается от поддержки лиры? Те, кто считает бездействие преднамеренным, утверждают, что стоимость лиры остается в пределах прогнозов среднесрочной экономической программы правительства. Программа не содержит явного прогноза стоимости лиры, но предполагаемый валовой внутренний продукт указывается как в лирах, так и в долларах, и средний обменный курс, прогнозируемый правительством на 2021 год, составляет 8,3 лиры за доллар. За первые девять с половиной месяцев года средний курс составляет 8,15 лиры за доллар, и это является основанием для аргументов в пользу того, что Анкара смирилась с дальнейшим снижением курса лиры в этом году. Даже если суточные темпы снижения курса, наблюдавшиеся в октябре, сохранятся к концу года, цена доллара достигнет 10,91 лиры, а среднегодовая - 8,6 лиры, что не такое уж и серьезное отклонение от программы.

Тем не менее остаются опасения, что у Анкары нет средств, чтобы отреагировать на спад, выходящий за рамки ее прогнозов, не говоря уже о вреде, который существующие валютные цены наносят экономике. Путь повышения процентных ставок для защиты лиры заблокирован Эрдоганом, а валютные резервы центрального банка слишком малы, чтобы допускать валютные интервенции на рынке.

Аргументы в пользу того, что Анкара сознательно позволяет лире обесцениваться, основываются на том, что более дешевая валюта хороша для экспорта. Дешевая лира, как утверждается, поможет увеличить поступления в твердой валюте как от экспорта, так и от туризма, ограничит импорт и, таким образом, сузит дефицит текущего счета страны, что в конечном итоге приведет к снижению курсов иностранной валюты и сдерживанию инфляции. Однако такое предположение игнорирует зависимость турецких экспортеров от импортируемых ресурсов. Даже ведущие экспортеры, такие как текстильная и пищевая промышленность, в некоторой степени зависят от импортных материалов, которые дорожают по мере того, как дешевеет лира.

Дефицит внешней торговли Турции за первые восемь месяцев года составил почти $30 млрд, при этом на экспорт пришлось около $140 млрд, а на импорт - около $170 млрд. Более того, мировые цены на энергоносители растут, что увеличивает затраты на электроэнергию для Турции, которая сильно зависит от импорта нефти и газа. Аналогичный рост цен на промышленные товары увеличил расходы страны на импорт, в то время как ее экспорт снизился. Так, в августе, по официальным данным, удельные цены на экспортируемые товары были на 13% ниже, чем на импортные.

В конечном счете, обычного гражданина интересуют именно растущие цены. Государственные служащие, работники частного сектора и пенсионеры, составляющие основу населения, постоянно теряют покупательную способность, а повышение заработной платы отстает от темпов инфляции. Правительство своими действиями не смогло защитить лиру и обуздать скачок цен на иностранную валюту, что стало основным фактором инфляции.