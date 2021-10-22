Власти призвали не ждать позитивных изменений с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве в ближайшее время не изменится в лучшую сторону, заявила заммэра российской столицы Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Москва-24".

"Никаких позитивных изменений ни сегодня, ни в ближайшее время ждать не приходится. Сегодня мы имеем антирекорд вновь выявленных заболевших - более 8 тыс. Эта волна отличается от предыдущих волн, которые мы наблюдали полтора года", - приводятся слова вице-мэра в Telegram-канале "Москвы-24".

По ее словам, в столице уже шестую неделю подряд рост выявления заболеваемости коронавирусом растет на 30% каждую неделю, и это огромной нагрузкой ложится на всю сеть здравоохранения.

Ракова сообщила, что в Москве на сегодня действует 11 тыс резервных, то есть вновь созданных для борьбы с коронавирусом, коек, а в целом 80% всех коечных мощностей, отданных под ковид, - "временные мощности".